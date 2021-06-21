Видео со взяткой в филиале КНУ — источник сообщил, что задержали декана

Ранее в ГКНБ представили видеосъемку сотрудницы вуза, которая берет деньги.

В ГКНБ не уточняли, какую должность она занимает.

По делу о коррупции в ошском филиале Кыргызского национального университета задержана 54-летняя декан Э. Г., сообщили Sputnik собственные источники.

Ранее Госкомитет национальной безопасности представил скрытую видеосъемку, как должностное лицо ошского филиала Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына берет деньги. В спецслужбе заявили, что это была взятка.

На записи видно, как подозреваемая берет деньги, в том числе доллары, и говорит, что купит на них дом. В ГКНБ до этого не уточняли, какую должность занимает женщина.

Также видно, что несколькими купюрами она проводит по рабочему столу, вероятно, делая "ырым" (примета, согласно которой таким образом можно привлечь еще больше денег).

ГКНБ возбудил дело по статье 325 "Получение взятки" Уголовного кодекса КР.

sputnik.kg