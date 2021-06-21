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Обладатели "золотых" сертификатов по итогам ОРТ в Кыргызстане — список 

Самую высокую оценку получил в этом году выпускник кыргызского лицея "Сапат" в Караколе Жайдар Нургазиев.

Он набрал 232 балла из 250 возможных.

В Кыргызстане подвели первые итоги Общереспубликанского тестирования (ОРТ) школьников за 2020/2021 учебный год, сообщает пресс-служба Минобразования.

По предварительным данным, 58 участников набрали максимально высокие баллы. Самый высокий балл получил выпускник кыргызского лицея "Сапат" в Караколе Жайдар Нургазиев — 232 из 250 возможных.

На втором месте ученица бишкекской гимназии № 26 с углубленным изучением французского языка Алия Сарыгулова. Ей удалось получить 231 балл.

Тройку лидеров замыкает Сымбат Касымбекова с 230 баллами из средней школы имени Жумагул уулу Алымкула Таласского района.

Отмечается, что окончательные итоги ОРТ будут подведены после III этапа тестирования, запланированного на 22-23 июня.

 

Список школьников, набравших наивысшие баллы на ОРТ

ФИО БАЛЛЫ
Нургазиев Жайдар 232
Сарыгулова Алия 231
Касымбекова Сымбат 230
Рахатбеков Медер 230
Ахматбеков Адиль 228
Абдиллаева Нуржамал 227
Адисова Нургуль 227
Иманакунов Аскар 227
Конушбаев Бектур 227
Кыштобаев Айдар 227
Тагайбеков Кубанычбек 227
Дюшекеев Эркинбек 226
Нурмаматова Нурбубу 226
Бабаева Рано 225
Басылбеков Исабек 225
Рахматов Атай 225
Саматова Жамал 225
Алимбаева Нуриза 224
Жолдошова Наргиза 224
Сулаймонов Тимур 224
Акматова Жаңыл 223
Газизова Лейла 223
Касымбеков Бекжан 223
Акынбеков Эдил 222
Аманкулов Рамиль 222
Белеков Мелис 222
Кубанычбеков Жанболот 222
Лозбин Арсений 222
Матаипова Айназик 222
Чернов Кирилл 222
Аскаров Адилет 221
Джумалиева Дария 221
Ким Андрей 221
Кубаныч кызы Айбийке 221
Саркобенов Арстан 221
Султангазиева Бермет 221
Тумонбаева Бермет 221
Тургунбаев Эрхан 221
Акатов Дастан 220
Акпаева Мадина 220
Бакытбек уулу Бекмырза 220
Жолдошова Сезим 220
Исабекова Алима 220
Календеров Актан 220
Абдыбеков Ильяз 219
Абылов Ихсанкерим 219
Алиева Алина 219
Арапов Маратбек 219
Асанова Салтанат 219
Джунушова Наима 219
Имашев Дияс 219
Касымбеков Илим 219
Ормотоев Бекбол 219
Пак Анастасия 219
Самаганов Бекболсун 219
Фазлыева Тамиля 219
Ырысбаев Бекболот 219
Эсеналиева Элнур 219

 

 


 sputnik.kg 

           

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