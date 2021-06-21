Самую высокую оценку получил в этом году выпускник кыргызского лицея "Сапат" в Караколе Жайдар Нургазиев.
Он набрал 232 балла из 250 возможных.
В Кыргызстане подвели первые итоги Общереспубликанского тестирования (ОРТ) школьников за 2020/2021 учебный год, сообщает пресс-служба Минобразования.
По предварительным данным, 58 участников набрали максимально высокие баллы. Самый высокий балл получил выпускник кыргызского лицея "Сапат" в Караколе Жайдар Нургазиев — 232 из 250 возможных.
На втором месте ученица бишкекской гимназии № 26 с углубленным изучением французского языка Алия Сарыгулова. Ей удалось получить 231 балл.
Тройку лидеров замыкает Сымбат Касымбекова с 230 баллами из средней школы имени Жумагул уулу Алымкула Таласского района.
Отмечается, что окончательные итоги ОРТ будут подведены после III этапа тестирования, запланированного на 22-23 июня.
Список школьников, набравших наивысшие баллы на ОРТ
|ФИО
|БАЛЛЫ
|Нургазиев Жайдар
|232
|Сарыгулова Алия
|231
|Касымбекова Сымбат
|230
|Рахатбеков Медер
|230
|Ахматбеков Адиль
|228
|Абдиллаева Нуржамал
|227
|Адисова Нургуль
|227
|Иманакунов Аскар
|227
|Конушбаев Бектур
|227
|Кыштобаев Айдар
|227
|Тагайбеков Кубанычбек
|227
|Дюшекеев Эркинбек
|226
|Нурмаматова Нурбубу
|226
|Бабаева Рано
|225
|Басылбеков Исабек
|225
|Рахматов Атай
|225
|Саматова Жамал
|225
|Алимбаева Нуриза
|224
|Жолдошова Наргиза
|224
|Сулаймонов Тимур
|224
|Акматова Жаңыл
|223
|Газизова Лейла
|223
|Касымбеков Бекжан
|223
|Акынбеков Эдил
|222
|Аманкулов Рамиль
|222
|Белеков Мелис
|222
|Кубанычбеков Жанболот
|222
|Лозбин Арсений
|222
|Матаипова Айназик
|222
|Чернов Кирилл
|222
|Аскаров Адилет
|221
|Джумалиева Дария
|221
|Ким Андрей
|221
|Кубаныч кызы Айбийке
|221
|Саркобенов Арстан
|221
|Султангазиева Бермет
|221
|Тумонбаева Бермет
|221
|Тургунбаев Эрхан
|221
|Акатов Дастан
|220
|Акпаева Мадина
|220
|Бакытбек уулу Бекмырза
|220
|Жолдошова Сезим
|220
|Исабекова Алима
|220
|Календеров Актан
|220
|Абдыбеков Ильяз
|219
|Абылов Ихсанкерим
|219
|Алиева Алина
|219
|Арапов Маратбек
|219
|Асанова Салтанат
|219
|Джунушова Наима
|219
|Имашев Дияс
|219
|Касымбеков Илим
|219
|Ормотоев Бекбол
|219
|Пак Анастасия
|219
|Самаганов Бекболсун
|219
|Фазлыева Тамиля
|219
|Ырысбаев Бекболот
|219
|Эсеналиева Элнур
|219
sputnik.kg
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