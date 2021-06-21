Обладатели "золотых" сертификатов по итогам ОРТ в Кыргызстане — список

Самую высокую оценку получил в этом году выпускник кыргызского лицея "Сапат" в Караколе Жайдар Нургазиев.

Он набрал 232 балла из 250 возможных.

В Кыргызстане подвели первые итоги Общереспубликанского тестирования (ОРТ) школьников за 2020/2021 учебный год, сообщает пресс-служба Минобразования.

По предварительным данным, 58 участников набрали максимально высокие баллы. Самый высокий балл получил выпускник кыргызского лицея "Сапат" в Караколе Жайдар Нургазиев — 232 из 250 возможных.

На втором месте ученица бишкекской гимназии № 26 с углубленным изучением французского языка Алия Сарыгулова. Ей удалось получить 231 балл.

Тройку лидеров замыкает Сымбат Касымбекова с 230 баллами из средней школы имени Жумагул уулу Алымкула Таласского района.

Отмечается, что окончательные итоги ОРТ будут подведены после III этапа тестирования, запланированного на 22-23 июня.

Список школьников, набравших наивысшие баллы на ОРТ

ФИО БАЛЛЫ Нургазиев Жайдар 232 Сарыгулова Алия 231 Касымбекова Сымбат 230 Рахатбеков Медер 230 Ахматбеков Адиль 228 Абдиллаева Нуржамал 227 Адисова Нургуль 227 Иманакунов Аскар 227 Конушбаев Бектур 227 Кыштобаев Айдар 227 Тагайбеков Кубанычбек 227 Дюшекеев Эркинбек 226 Нурмаматова Нурбубу 226 Бабаева Рано 225 Басылбеков Исабек 225 Рахматов Атай 225 Саматова Жамал 225 Алимбаева Нуриза 224 Жолдошова Наргиза 224 Сулаймонов Тимур 224 Акматова Жаңыл 223 Газизова Лейла 223 Касымбеков Бекжан 223 Акынбеков Эдил 222 Аманкулов Рамиль 222 Белеков Мелис 222 Кубанычбеков Жанболот 222 Лозбин Арсений 222 Матаипова Айназик 222 Чернов Кирилл 222 Аскаров Адилет 221 Джумалиева Дария 221 Ким Андрей 221 Кубаныч кызы Айбийке 221 Саркобенов Арстан 221 Султангазиева Бермет 221 Тумонбаева Бермет 221 Тургунбаев Эрхан 221 Акатов Дастан 220 Акпаева Мадина 220 Бакытбек уулу Бекмырза 220 Жолдошова Сезим 220 Исабекова Алима 220 Календеров Актан 220 Абдыбеков Ильяз 219 Абылов Ихсанкерим 219 Алиева Алина 219 Арапов Маратбек 219 Асанова Салтанат 219 Джунушова Наима 219 Имашев Дияс 219 Касымбеков Илим 219 Ормотоев Бекбол 219 Пак Анастасия 219 Самаганов Бекболсун 219 Фазлыева Тамиля 219 Ырысбаев Бекболот 219 Эсеналиева Элнур 219



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