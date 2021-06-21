Люди толпятся в районных налоговых в разгар пандемии — что случилось

В социальных сетях пишут, что из-за запрета на сдачу в электронном виде приходится толкаться в районных отделениях налоговой службы в разгар пандемии.

В социальных сетях возмущены отменой сдачи отчетов по соцвыплатам через электронную почту.

Пользователь Арстан Кадыров отмечает, что это произошло в разгар пандемии.

"Все поданные через электронную почту отчеты ГНС отклонила на основании приказа 17-7 от 21 мая 2021 года. Теперь всем приходится толкаться в районных ГНС, чтобы сдать отчет вручную, нарочно. Требуем отменить этот антинародный приказ и вернуть систему подачи отчетов по Соцфонду через электронную почту", — написал пользователь.

В пресс-службе Государственной налоговой службы сообщили, что ранее действовал временный регламент (о сдаче отчетов по электронной почте), но он был отменен.



"Это сделано после того, как постановлением правительства были объединены формы отчетов по подоходному налогу, средствам государственного социального страхования и трудовым отношениям. На данный момент прорабатываются другие решения, которые должны упростить сдачу отчетности", — сообщили в ГНС.

Напомним, последние дни в Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусом.



sputnik.kg