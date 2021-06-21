Члены фракции «Ата Мекен» не смогли выразить недоверие Сайдулле Нышанову

Члены фракции «Ата Мекен» не смогли выразить недоверие лидеру Сайдулле Нышанову.

Об этом 24.kg сообщил Шайлообек Атазов.

По его словам, за отставку Нышанова проголосовали шесть человек, тогда как по регламенту требовалось восемь нардепов.

«Изначально этого вопроса вообще не было в повестке. Мы должны были обсуждать кандидатуры в члены ЦИК. Предложено несколько фамилий, среди них Искендер Гайпкулов, Мухтар Маматов, Гульнара Джурабаева. Но мы не заслушали их, сразу перешли к теме по Сайдулле Нышанову. Однако набрать достаточно голосов для его отстранения от должности не получилось. Кворума не было. Поэтому он продолжает работать, никуда не уходил», — заверил Шайлообек Атазов.

Ранее 24.kg со ссылкой на свои источники в парламенте сообщало, что «Ата Мекен» выразила недоверие лидеру Сайдулле Нышанову. Депутатов не устраивает политика, проводимая им внутри фракции. Однако Шайлообек Атазов утверждает, что этот вопрос не прошел.

Отметим, в «Ата Мекене» с января это уже третья смена лидера. В октябре 2020 года фракцию возглавил Омурбек Текебаев. Но 5 января он сложил полномочия из-за начавшегося судебного процесса по отчуждению депутатского мандата. Председателем была избрана Айсулуу Мамашова.

В марте она отказалась от этого поста, и нардепы избрали Сайдуллу Нышанова, который в феврале вышел из состава фракции.



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