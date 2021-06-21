Врач объяснил запах гнили после коронавируса

Запах гнили, который могут чувствовать пациенты, переболевшие коронавирусом, связан с гайморитом, который мог спровоцировать COVID-19.

Об этом сайту URA.RU рассказал ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Вероятнее всего, воспаление слизистой носа, которое повлекло снижение обоняния, воспалило гайморовы пазухи. Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того как это отверстие открывается, запах гнили выходит", - объяснил врач. Он подчеркнул, что в данном случае неприятный запах исходит именно от воспаленных гайморовых пазух.

По словам специалиста, заболевание коронавирусом может привести к риниту. Ринит же провоцирует гайморит. Отоларинголог рекомендовал обращаться с указанным симптомом к врачу и сделать рентгеновский снимок или КТ пазух носа.



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