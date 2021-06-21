Посольство США передало библиотеке им. К.Баялинова шлемы виртуальной реальности

Бишкек, “Саясат.kg”. В Бишкеке проходит Караван знаний Американского информационно-ресурсный центра.

Американский информационно-ресурсный центр “Америка Борбору”, расположенный в Библиотеке для детства и юношества им. Касымалы Баялинова, запустил очередную программу “Караван Американских уголков”, предлагающую информацию о бесплатных программах изучения английского языка, возможностях программ обучения и обмена в США, а также семинарах STEAM по программированию и кодированию для молодежи.

Во время официальной церемонии открытия Каравана Американских уголков пресс-атташе посольства США Нолэн Джонсон передал руководству библиотеки им. К.Баялинова новые шлемы виртуальной реальности, выразив надежду, что это оборудование вдохновит следующее поколение кыргызских инженеров и IТ-специалистов. “Все великие путешествия начинаются с маленьких шагов. Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы кыргызская молодежь добивалась успеха, а ее светлые умы способствовали росту экономики, и эти шлемы виртуальной реальности являются символом нашей приверженности обеспечению возможностей получения образования для всех”,- сказал он.

Дополнительные мероприятия в рамках программы Каравана в Бишкеке пройдут в библиотеке им. К.Баялинова 26 июня, а также 3, 10 и 17 июля с 15 до 18 часов. На всех этих сессиях будут проводиться викторины и игры с призами. В связи с пандемией COVID-19, в этом году Караван будет проводиться в основном на улице и только для тех, кто зарегистрирован заранее. Защитные маски и дезинфицирующие средства будут предоставлены.

Посетители Каравана также смогут познакомиться с американскими авторами, просмотрев книги на кыргызском языке, которые были переведены в рамках программы книжных переводов посольства США.

Программы Караванов Американских уголков помогают местным сообществам узнавать об американской культуре, возможностях получения образования, изучать английский язык. Все ресурсы во всех восьми Американских уголках по всему Кыргызстану бесплатны и открыты для всех желающих.

Посольство США в Кыргызской Республике уже шесть лет поддерживает программы по работе с летними караванами в Американских уголках во всех областях Кыргызстана.

Караваны – это общенациональные информационно-просветительские программы, направленные на привлечение кыргызской молодежи и взрослых в летний период – с июня по август – к программам и ресурсам Американских уголков. Первый Караван был запущен в 2015 году и стал успешным проектом сотрудничества посольства США в Кыргызстане с местными библиотеками, университетами и Министерством культуры Кыргызской Республики.

Чтобы зарегистрироваться на ближайшие мероприятия Каравана Американских уголков, пройдите по следующим ссылкам:

26 июня – «Медиа-суббота» https://forms.gle/1F4XC7pCCcsTS9H16

3 июля – «Эко-суббота» https://forms.gle/PhcizWZqSCJcRtdN6

10 июля – «Библио-суббота» https://forms.gle/rehxjcqrtg31iwsy8

17 июля – «Музыкальная суббота» https://forms.gle/d8s2N3FLmqATW6bu5