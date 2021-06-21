Предлагается отменить первоначальный взнос госипотеки

Бишкек, "Саясат. kg". Депутат Салайдин Айдаров отметил, что законопроект разработан для повышения доступности жилья для граждан Кыргызстана

Предлагается внести изменения в условиях выдачи госипотеки путем отмены первоначального взноса. Об этом стало известно сегодня, на заседании Жогорку Кенеша. Рассматривались изменения, которые вносились в Закон «О государственном ипотечном кредитовании».

Депутат Салайдин Айдаров отметил, что законопроект разработан для повышения доступности жилья для граждан Кыргызстана: «Предлагается пересмотреть условия государственного ипотечного кредитования путем снижения процентов и отмены первоначального взноса».

А депутат Улугбек Садиков отметил, что 8% — это высокий показатель, призвал снизить проценты. Такого же мнения придерживается депутат Карамат Орозова: «Помимо снижения процентов на ипотечные кредиты, нужно строить дома, подходящие под запросы малообеспеченных граждан».

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

