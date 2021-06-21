ГКНБ: «Преступные действия Сарпашева привели к разрушению ледников на Кумторе»

ГКНБ КР в рамках расследования уголовного дела по «Кумтору» задержал бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева.

Как сообщает пресс-центр ведомства, следствием установлены его «преступные действия в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями канадской компании Centerra Gold Inc., направленные на лоббирование интересов данной компании в ущерб экологической безопасности ледников, расположенных на руднике «Кумтор».

По данным спецслужбы, «Тайырбек Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве КР, в интересах компании Centerra Gold Inc. препятствовал разработке и принятию проекта Закона «О ледниках», обеспечивающего сохранность ледников». «Более того, согласно преступному сговору он внес на рассмотрение парламента страны дополнения в Водный кодекс республики, позволяющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» вести разработку на ледниках, расположенных на руднике «Кумтор», – добавили в ГКНБ.

На основании этого 17 июня спецслужба задержала его по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 319 («Коррупция») Уголовного кодекса КР. «В ближайшее время Тайырбек Сарпашев будет уведомлен о подозрении в совершении отмеченного преступления, а Первомайским районным судом города Бишкека будет рассмотрен вопрос избрания меры пресечения на период следствия», – заключили в ГКНБ.

Источник: kadam-media.kg



