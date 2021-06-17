"Не говори мне "Эээ!" В Жогорку Кенеше едва не подрались депутаты

Депутаты Нурбек Мурашев и Акыл Кемелов едва не подрались на заседании комитета.
Кемелов задавал вопросы председателю кабинета министров Улукбеку Марипову.
Зампредседателя комитета по аграрной политике Мурашев попросил его заканчивать.
"Не надо меня перебивать. Я заканчиваю уже", - ответил Кемелов.
"Я не перебиваю. Надо уважать остальных депутатов", - возразил Мурашев.
"Из-за того что уважаю остальных, жду своей очереди 2-3 часа, иначе ушел бы уже", - сказал Кемелов.
"Говорите быстрее тогда", - обратился к нему замглавы комитета.
"Не надо быть адвокатом", - парировал Кемелов.
"Нормально разговаривай", - ответил Мурашев.
"Э, не надо мне говорить "Эээ". У меня имя есть нормальное", - заявил Кемелов.
Депутаты попросили коллег прекратить перебранку.
После того как Кемелов вскочил с места, его остановил Бактыбек Райымкулов.
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