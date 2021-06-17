Улукбек Марипов: Все ответим перед Богом

Депутаты лишь заслушали информацию о предпринимаемых мерах по выходу из сложившейся ситуации с повышением цен на продукты и дефицитом поливной воды.
Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию не стал выражать недоверие председателю кабинета министров Улукбеку Марипову. Депутаты лишь заслушали информацию о предпринимаемых мерах по выходу из сложившейся ситуации с повышением цен на продукты и дефицитом поливной воды.
В завершение заседания Марипов отметил, что депутаты поднимают действительно важные вопросы, требующие незамедлительного решения.
"Я все записал. Вы правильные вопросы поднимаете. Мы надеемся, что вы поддержите нас. Согласен, что каждый руководитель должен нести ответственность. Если не сейчас, то потом. Мы ведь видим, какие задержания сейчас проводят. Даже если в этом мире не понесут руководители ответственность, то все ответим перед Богом", - обратился глава кабмина к депутатам.
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