Экс-депутат Алмазбек Баатырбеков отпущен под домашний арест

А. Баатырбеков отпущен под домашний арест 15 июня.

Экс-депутат Алмазбек Баатырбеков отпущен под домашний арест, сообщили порталу SUPER.KG в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Согласно информации, А. Баатырбеков отпущен под домашний арест 15 июня. Экс-депутат был задержан Госкомитетом нацбезопасности по делу «Кумтора». В Первомайском районном суде 9 июня была рассмотрена мера пресечения в отношении экс-депутата, судебным постановлением он был взят под стражу до окончания следствия.

Источник: super.kg, gezitter.org



