А. Баатырбеков отпущен под домашний арест 15 июня.
Экс-депутат Алмазбек Баатырбеков отпущен под домашний арест, сообщили порталу SUPER.KG в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.
Согласно информации, А. Баатырбеков отпущен под домашний арест 15 июня. Экс-депутат был задержан Госкомитетом нацбезопасности по делу «Кумтора». В Первомайском районном суде 9 июня была рассмотрена мера пресечения в отношении экс-депутата, судебным постановлением он был взят под стражу до окончания следствия.
Источник: super.kg, gezitter.org
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