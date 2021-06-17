Господин Жамалбек, будьте государственным служащим, а не блогером!

Самое главное, нужно совмещать образование и опыт, действовать последовательно…

Поднялся на одну ступень выше Жамалбек Рысалиев, который до этого занимал пост вице-мэра Бишкека. Поздравляем!Верим в то, что он справится с обязанностями первого вице-мэра. Но… Если он продолжит снимать на видео и выкладывать Фейсбук, как что-то затопило, как упало дерево или как пошел ливень, то это будет расцениваться как легкомысленность и невежество. Госслужащему нужно быть выше блогера, необходимо мыслить системно, принимать хорошие решения как организатор. Самое главное, нужно совмещать образование и опыт, действовать последовательно… Да, эти советы адресуются господину Жамалбеку! Достаточно, если он продолжит снимать видео с утра до вечера, то завтра надоест Садыру Жапарову и он выгонит с должности.

Источник: газета «Азия news» №24 от 17.06.2021 / стр. 9, gezitter.org



