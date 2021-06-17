Как поживаете, мигранты?

76% трудовых мигрантов в России являются выходцами из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
В первые три месяца текущего года в качестве трудовых мигрантов в Россию отправились 556 тысяч человек из Узбекистана, 283 тысячи человек из Таджикистана и 166 тысяч человек из Кыргызстана.
Большинство направляются в Москву, чуть меньше – в Московскую область. На третьем месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Кроме того, мигранты в основном направляются в Амурскую, Краснодарскую, Иркутскую, Красноярскую, Свердловскую области, в Приморье и Татарстан. Меньше всего мигрантов интересуют Калмыкия, Чечня, Ненецкий автономный округ, Тыва, Ингушетия, Марий-Эл, Алтай.
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 16.06.2021 / стр. 5, gezitter.org
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