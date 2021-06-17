Виновных в гибели мальчика в детдоме привлекут к ответственности

Об этом заявляет депутат Айсулуу Мамашова.
На заседании Жогорку Кенеша был поднят вопрос о необходимости привлечь к ответственности виновных в гибели мальчика в Военно-Антоновском детском доме и уволить директора учреждения. Об этом заявляет депутат Айсулуу Мамашова.
«Министерство образования не следит за детьми в детдомах. Если ребенок находится в детдоме, он что, не человек? Почему они в свое время не сообщили о гибели мальчика? Почему они на 15-минутную дорогу тратят целый час? Они что, ждали пока ребенок умрет? Надо уволить директора, так как сейчас 80 детей находятся под ударом, под давлением директора. Надо привлечь к ответственности руководителей Министерства образования и науки», — заявила депутат.
Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. По предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком, однако факт его гибели пытались скрыть.
Бишкек24
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