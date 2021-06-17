Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 млн сомов

Владелец ассоциации компаний «Карвен групп» Генрих Балян перечислил на специальный счет ГКНБ 60 миллионов сомов.

Уточняется, что деньги бизнесмен перечислил в счет погашения кредитной задолженности в «Росинбанке».

Сегодня Первомайский районный суд будет избирать ему меру пресечения. Раннее был установлен факт сговора Баляна с ответственными сотрудниками одного из банков с госдолей, направленный на получение крупного кредита в размере $2.3 млн под залог неликвидного недвижимого имущества.

Он предоставил недвижимость в качестве залога, но не собирался отдавать деньги. С учетом полученных доказательств 15 июня Генрих Балян был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Бишкек24