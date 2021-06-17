ТЭЦ столицы возобновила подачу горячей воды

Сегодня, 17 июня в Бишкеке возобновилась подача горячей воды.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».

Отметим, подача была отключена 17 мая в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Подключение всех абонентов будет происходит в течении 3-4 дней.

Бишкек24