ТЭЦ столицы возобновила подачу горячей воды

Сегодня, 17 июня в Бишкеке возобновилась подача горячей воды.
Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».
Отметим, подача была отключена 17 мая в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
Подключение всех абонентов будет происходит в течении 3-4 дней.
Бишкек24
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