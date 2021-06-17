Скоро вновь выборы

Через считанные дни, точнее 20 июня стартует агитационная кампания к выборам в Бишкекский, Ошский, Токмокский городские кенеши.

В общей сложности за мандаты в упомянутых кенешах борются 25 партий.

17 из них стремятся попасть в Бишкекский городской кенеш. Из-за подкупа голосов, нарушения выборного законодательства в упомянутых городах были отменены результаты голосования и назначены повторные выборы. Будем надеяться, что они извлекут урок из прошедших выборов и не будут подкупать голоса.

Стоит отметить, что на предстоящих выборах партии делают ставку на молодежь. Почти во всех партиях на верхушке списка оказались молодые люди. По всей видимости, делается это для того, чтобы добыть голоса избирателей. Конечно, хорошо что молодежь претендует на места в городских кенешах. Надо поддержать. Но что будет, если городские кенеши полностью будут состоять из молодых людей? Не повлияет ли это негативно на состав? Нельзя же исключать опыт людей старшего поколения.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 16.06.2021 / стр. 6, gezitter.org