Продукты еще подорожают?

К сожалению, цены на продукты питания до сих пор остаются высокими.
Мало того, цены могут еще вырасти. Об этом информирует Министерство сельского хозяйства.
С целью обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен предлагается с 8 июля ввести запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции. В первую очередь это связано с засухой. Согласно документу, предлагается до конца года запретить вывоз пшеницы, ячменя, кукурузы, муки, растительного масла, сахара и яиц.
Как известно, зима в этом году не была снежной, что негативно повлияло на технологические процессы во время весенне-полевых работ. Ситуация усугубилась из-за того, что лето в этом году выдалось жарким. Негативно на продовольственную безопасность влияет и коронавирусная пандемия. Поэтому вполне можно ожидать роста цен на продукты питания на 60-70%.
Конечно, правительству не следует бездействовать, свалив все на жару, засуху. Надо принимать меры, проделать необходимую работу. Простой народ, да и большая часть населения не справится с ростом цен на продукты на 70%.
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 16.06.2021 / стр. 5, gezitter.org
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