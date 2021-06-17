ОАО «МАМ» оказало помощь первой Социальной прачечной в Бишкеке

Бишкек, "Саясат. kg". ОАО «Международный аэропорт Манас» оказало финансовую помощь первой Социальной прачечной, открытие которого состоялось 16 июня 2021 года в Бишкеке.

На торжественном открытии Заместитель генерального директора ОАО «МАМ» Абдумалик Бусурманкулов поблагодарил основателя и директора Общественного фонда «Прав защиты детей сирот» Игоря Беляева за оказываемую помощь детям сиротам, выпускникам интернатов и детских домов, малоимущим семьям, ЛОВЗ и пожилым людям.

«Мы рады, что имеем возможность поддерживать благотворительные проекты Вашего фонда, такие как «Поможем вместе», социальный швейный цех, молодежные дома, а теперь и первая социальная прачечная и магазин. Вы даёте шанс выпускникам интернатов и детдомов социально адаптироваться: работать, зарабатывать честным трудом и готовиться ко взрослой самостоятельной жизни», - сказал он.

В свою очередь, Игорь Беляев отметил что ОАО «МАМ» на протяжении 5 лет поддерживает проекты фонда и поблагодарил за партнёрство.

Справочно: ОФ «Прав защиты детей сирот» учрежден в 2012 году выпускником Краснореченского детского дома, сиротой Игорем Беляевым с целью оказания поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Фонд освещает проблемы детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказывает им моральную, материальную и социальную поддержку.