Бывший и нынешний министры приписывают себе результаты проделанной работы. Кто прав?

Бишкек, "Саясат. kg". Если я не ошибаюсь, эту комиссию я утверждал своим приказом в ноябре.

Бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев оставил следующий пост в социальных сетях:

«Господин Аскарбек, я вас уважаю. Но крайне непрофессионально присваивать себе работу, которую полностью проделала наша команда. Если я не ошибаюсь, эту комиссию я утверждал своим приказом в ноябре. Я специально включил в комиссию независимых людей с хорошей репутацией. По их словам, семеноводческие хозяйства, которые находятся в ведении министерства и председателя кабинета министров Улукбека Марипова, не прошли аттестацию. Они не соответствовали требованиям, в подтверждение чему есть фото и видео. Прошу предоставить информацию и по этому поводу. Кроме того, я создал комиссию для переаттестации животноводческих хозяйств, разводящих породистую скотину. Товарищ министр, вам нужно попросить прощения за то, что обманываете народ, распространяя ложную информацию!»

Токтогазиев оставил такой пост, отреагировав на заявление действующего министра сельского хозяйства Аскарбека Жаныбекова о том, что из 139 семеноводческих хозяйств Кыргызстана только 90 соответствуют требованиям.

«Сразу после вступления в должность я создал комиссию по контролю за деятельностью семеноводческих хозяйств и ездил по стране. Раньше такие комиссии состояли только из сотрудников министерства, но на этот раз в их состав вошли независимые эксперты из частного сектора. В результате мониторинга около 40% семеноводческих хозяйств страны утратили свой статус», — говорил министр.

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter.org