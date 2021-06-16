Когда введут в эксплуатацию альтернативную дорогу север — юг?

Мы вынуждены задаваться таким вопросом.

Частенько для хищения денег у нас начинают строительные проекты, полностью не подсчитав расходы. В итоге строительные работы останавливаются, мы остаемся и без проекта, и без денег. Огорчает то, что крупные суммы денег, которые были получены для реализации проекта, в итоге превращаются в долги, которые вешаются на шею народа и государства.

Примером этому может послужить альтернативная дорога север — юг. Протяженность этой дороги составляет 433 километра, строить ее начали в 2014 году по инициативе тогдашнего президента А. Атамбаева. Только позднее стало известно, что проект не был полностью разработан в техническом, финансовом плане. На строительство дороги направили 846 млн долларов, из которых 789 млн долларов получены из китайского Эксимбанка. Неизвестно, когда завершится строительство дороги, когда ее введут в эксплуатацию, но нам с 2022 года уже придется погашать кредит перед Эксимбанком. Из госбюджета начнут выделять деньги за дорогу, которую еще не достроили. Было бы понятно, если бы полученные кредиты использовались целесообразно. Но по словам экспертов на строительство дороги было затрачено только 400-500 млн долларов. А куда ушли оставшиеся деньги, в чьих карманах осели?

Конечно, ответ на этот вопрос должен дать ГКНБ. Почему упомянутый строительный проект реализовался с завышением сметы? Почему спешили с реализацией проекта? Сейчас никто не будет строить, что здесь была крупная коррупционная схема, основная цель заключалась не в строительстве дороги, а в хищении миллионов. Не стоит удивляться, если за этим проектом покажутся уши бывшего президента Атамбаева и бывшего премьера Исакова, как и в случае с Бишкекской ТЭЦ.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 16.06.2021 / стр. 7, gezitter.org