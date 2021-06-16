Сариев: Нужно организовать пересдачу на водительские права

Бишкек, "Саясат. kg". Садыр Жапаров правильно поступил, поручив Министерству внутренних дел принять необходимые меры для предотвращения ДТП на дорогах.

«Думаю, в первую очередь ДТП стало больше из-за того, что многие водители приобрели права незаконным образом, по коррупционным схемам. Поэтому необходимо усилить контроль и, возможно, даже организовать пересдачу на водительские права. Увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах является следствием неграмотности водителей», — говорит эксперт Марс Сариев.

Напомним, глава государства Садыр Жапаров заявил, что нет ничего дороже жизни человека, призвал Министерство внутренних дел усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения, так как летний туристический сезон приведет к увеличению транспортного потока.

«Садыр Жапаров правильно поступил, поручив Министерству внутренних дел принять необходимые меры для предотвращения ДТП на дорогах. Это актуальная проблема. Хорошей мерой было бы, если бы патрульные штрафовали граждан, которые переходят дорогу в неположенном месте. Это бы сразу дисциплинировало людей. Сейчас большие трассы после ремонта имеют очень качественное покрытие, поэтому водители не замечают скорость. На таких автотрассах происходят происшествия, например, на трассе Бишкек — Торугарт, объездная дорога около Бишкека. Многие из-за неопытности водителей или из-за того, что водители приобрели права. Приближается летний сезон, пора отпусков, количество ДТП, особенно в направлении Иссык-Куля, Бишкек — Тоо-Ашуу, Бишкек — Торугарт, будет возрастать в силу того, что увеличивается поток туристов. Нужно пересмотреть всю систему безопасности, усилить контроль», — сказал Сариев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter. org