Бердаков: Вслед за инициативой Садыра Жапарова нужно лишать прав водителей, по вине которых произошло ДТП

На дорогах Кыргызстана развязалась настоящая война.

Такое мнение выразил эксперт Денис Бердаков.

Напомним, президент Садыр Жапаров выразил обеспокоенность ростом показателей ДТП, поручил МВД принять необходимые меры.

По словам Дениса Бердакова, показателем работы главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения являются не собранные штрафы, а снижение смертности на дорогах.

«Думаю, за этой инициативой Садыра Жапарова логически последуют другие. Например, нужно принимать ряд законодательных актов, которые в первую очередь будут лишать водительских прав граждан, совершивших преступления на дорогах. Нужно лишать людей водительских прав на 5-10 лет, потому что на дорогах нашей страны идет необъявленная война. В год гибнет в среднем 500 человек. Пострадавших, которые становятся инвалидами и очень долго, мучительно лечатся, насчитывается около 6-7 тысяч в год. Это полноценная война, в результате которой гибнут десятки детей. Самое обидное в ситуации то, что большую часть этих преступлений можно было избежать», — сказал Бердаков.

Культура вождения граждан, к сожалению, ужасная. Техническое состояние многих машин крайне неудовлетворительное. Патрульная служба в массе своей охотятся за штрафами, но не следят за соблюдением правил на дорогах.

«Нам нужен совершенно другой подход к обеспечению дорожной безопасности. Результативность должна складываться не из того, сколько денег соберем, сколько штрафов выпишем. Это не улучшает качество вождения, хотя, конечно, появление камер видеофиксации нарушений ПДД способствовало тому, что люди стали безопаснее переходить дорогу на перекрестках. ГАИ должна заниматься качественным обеспечением мер, при которых будет меньше гибнуть на дорогах людей», — отметил эксперт.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org