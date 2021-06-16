Омурбек Абдырахманов объяснил, почему поддерживает Запад

Бишкек, "Саясат. kg". "Я люблю Запад и хочу, чтобы наш народ жил как на Западе".
«Почему я всегда хвалю Запад?» — пишет на своей страничке в социальных сетях экс-депутат Омурбек Абдырахманов.
«1. На Западе люди живут достойно, в среднем они зарабатывают около 300 тысяч сомов.
2. На Западе государство уважает людей и защищает их права.
3. 90% научных и технических открытий в мире принадлежат Западу.
4. Все это говорит о том, что Западу удалось создать демократическую систему правления.
Я люблю Запад и хочу, чтобы наш народ жил как на Западе. Чтобы ездили на новом «Мерседесе», жили в евроквартире или доме, получали образование по западным стандартам, путешествовали во многие страны мира. Пускай ваши родители получают достойную пенсию и путешествуют по миру, как западные пенсионеры.
Я своим трудом заработал деньги, выращивал яблони по западным стандартам. Брать чужие деньги – противоречит моим моральным стандартам и совести», — пишет политик.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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