Омурбек Абдырахманов объяснил, почему поддерживает Запад

Бишкек, "Саясат. kg". "Я люблю Запад и хочу, чтобы наш народ жил как на Западе".

«Почему я всегда хвалю Запад?» — пишет на своей страничке в социальных сетях экс-депутат Омурбек Абдырахманов.

«1. На Западе люди живут достойно, в среднем они зарабатывают около 300 тысяч сомов.

2. На Западе государство уважает людей и защищает их права.

3. 90% научных и технических открытий в мире принадлежат Западу.

4. Все это говорит о том, что Западу удалось создать демократическую систему правления.

Я люблю Запад и хочу, чтобы наш народ жил как на Западе. Чтобы ездили на новом «Мерседесе», жили в евроквартире или доме, получали образование по западным стандартам, путешествовали во многие страны мира. Пускай ваши родители получают достойную пенсию и путешествуют по миру, как западные пенсионеры.

Я своим трудом заработал деньги, выращивал яблони по западным стандартам. Брать чужие деньги – противоречит моим моральным стандартам и совести», — пишет политик.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org