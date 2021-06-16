Кыргызстан превратился в свалку старых автомобилей

Бишкек, "Саясат. kg". Дорожно-транспортные происшествия превратились в настоящую трагедию.

За два дня в результате ДТП мы лишились 15 наших граждан. Этой весной мой близкий друг с женой скончался после аварии. Есть две весомые причины, из-за которых все чаще фиксируется ДТП.

Во-первых, 80% нынешних автолюбителей купили водительские права, не обучались. Не знают элементарные правила. Не знают дорожные знаки. Один из них меня рассмешил, сказав: «Могли бы и не ставить знак поворота, мы и без того знаем, что там поворот». Этот знак означает «опасный поворот» и сигнализирует о том, что нужно снизить скорость.

Продающие водительские права гаишники вместе с этим документом отнимаете чью-то жизнь. Вы будете прокляты жертвами дорожно-транспортных происшествий. Пока ты сигнализируешь о том, что собираешься повернуть направо или налево, многие издалека мчатся на большой скорости, не замедляясь и сигналя при этом. Особенно задевает то, как тебя упрекают те, кто не знают правила дорожного движения. А на трассе есть те, кто устраивают с тобой гонки, когда выходишь на обгон. Короче говоря, только 10% водителей знают правила дорожного движения и соблюдают их. Нужно ужесточить наказание для тех, кто продает водительские права, устроить проверку в этой отрасли.

Во-вторых, это старые автомобили. Мало того что многие водители не знают правила дорожного движения, так они не осведомлены о технических характеристиках своих авто. Это тоже последствия того, что они не учились. Когда они мчатся на большой скорости, у них выходит из строя что-то из «ходового» или другая деталь. Что касается вышеупомянутого друга, то когда в его машине закончился газ, двигатель автоматически не переключился на бензин. В итоге он не смог повернуть и врезался во встречную машину. Кыргызстан превратился в свалку старых машин. 90% попавших в ДТП машин – старые автомобили. Возможно пора вводить обязательный техосмотр для старых авто. Иначе народ будет истребляться.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org