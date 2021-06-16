Изменение климата. Как глобальное потепление разрушает Кыргызстан

Июнь 2021 года бьет тепловые рекорды. Из первых семи дней месяца пять были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в Бишкеке.

Такое случилось впервые. А шквалистый ветер нанес ущерб строениям и линиям электропередачи.

Уже эти факты говорят о том, что глобальное потепление гораздо ближе, чем мы можем себе представить.

Дата-отдел 24.kg проанализировал данные об изменении температуры воздуха за последние 30 лет и количество стихийных бедствий. Мы выяснили, что с каждым годом в Кыргызстане становится все жарче, и это приводит к росту числа ЧС.

Но самое страшное, что у государства нет полных данных, позволяющих точнее оценить влияние изменений климата на республику. Это значит, что обстановка может быть гораздо хуже, чем кажется сейчас. А превентивные меры не совсем эффективны.

С каждым годом все жарче

Согласно базе данных экологической организации Move Green, за последние 43 года на территории Кыргызстана наблюдался повсеместный рост средней годовой температуры воздуха - в среднем на 0,22 градуса Цельсия каждые 10 лет. При этом глобальный рост температуры за тот же период был несколько ниже - 0,17 градуса Цельсия.

В целом для Кыргызстана последние 20 лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.

С 1997 года средняя температура по Кыргызстану только три раза оказывалась незначительно ниже нормы: в 2003, 2012 и 2014 годах. Самым жарким годом за период с 1976 года является 2016-й, когда годовая температура по республике была выше нормы на 1,19 градуса Цельсия.

В весенний период отмечаются наиболее интенсивные темпы потепления - в среднем на 0,4 градуса каждые десять лет. Наибольшие темпы потепления фиксируются в долинной и предгорной зонах Чуйской области и долинной зоне Таласской области. Зимой и осенью темпы роста температуры воздуха несколько ниже весенних. При этом в зимний период в южных областях Кыргызстана теплеет несколько большими темпами.

ЧС может произойти в любой момент

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, за последние 30 лет в Кыргызстане наблюдается стабильный рост числа чрезвычайных ситуаций. За это время в стране произошло почти 6 тысяч различных катастроф. Две трети из них - ЧС природного характера.

Рост таких происшествий приходится на период после 2010 года. Интересно, что самыми "урожайными" оказались 2012, 2016 и 2017 годы, когда произошло более 800 катастроф.

В МЧС отмечают, что таяние ледников, исчезновение зон вечной мерзлоты и уменьшение снежного покрова приведут к сокращению водных ресурсов Центральной Азии. Более того, высокие температуры и интенсивные осадки могут спровоцировать частые и сильные стихийные бедствия, такие как засуха, аномальная жара, наводнение, оползень, сель и лавина.

По данным МЧС, частота селя и оползней растет из-за того, что осадки стали чаще выпадать в виде ливней.

Бояться нужно не селя, а засухи

Заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды КРСУ Андрей Подрезов рассказал 24.kg, что изменение климата влияет практически на все. В глобальном разрезе увеличивается частота ураганов, волн жары, интенсивно тают ледники - внутриконтинентальные, горные, Арктика.

"В Кыргызстане основная проблема изменения климата - это в первую очередь деградация оледенения. В итоге мы получаем повышенный расход воды в реках. И если на это накладывается дождливая весна, то будут и сели, и паводки", - отметил Андрей Подрезов.

При этом как Андрей Подрезов, так и консультант по экологии проекта ВБ "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания" Таисия Неронова отмечает, что больше внимания нужно уделять отнюдь не селям и паводкам. Они не так страшны, и их последствия не столь разрушительны для республики, как засуха. Ведь сель не сходит каждый год в одном и том же месте.

Самая большая проблема для Кыргызстана в долгосрочной перспективе - это не бедствия природно-климатического характера, а сокращение ледников и возможный дефицит водных ресурсов после 1930-х годов.

Эксперта беспокоит тот факт, что увеличивается частота засухи. Она начинает повторяться с завидной периодичностью. Максимальный ущерб в мире от природно-климатических явлений наносит именно этот вид ЧС. Засуха лишает продовольственной безопасности целые континенты, государства на несколько лет.

С ним согласна и Таисия Неронова. Она отмечает, что засуха сказывается на сельском хозяйстве, обеспечении продуктами питания. "Вообще в стране наиболее уязвимыми к изменениям климата являются сельское хозяйство, водные ресурсы и, естественно, здоровье человека. И это приоритетные направления, по которым мы должны принимать адаптационные меры", - отметила она.

Масштабы проблем могут быть серьезнее

При этом эксперты обращают внимание еще и на то, что влияние изменения климата на Кыргызстан может быть гораздо серьезнее, чем госорганы показывают сейчас. Фактически полных данных по стране просто нет.

"Сейчас в Кыргызстане осталось около 35 метеорологических станций, а было почти 100. Сокращение произошло почти втрое. И такое же - по гидрометеопостам. Можно ли в таких условиях говорить объективно? Ведь на самом деле большая часть республики перестала освещаться достоверными метеорологическими данными. Это основная проблема. Традиционно ведомство признало, что частота опасных явлений увеличивается, но из-за сокращения количества станций доказать это нельзя", - говорит Андрей Подрезов.

К слову, в том же Министерстве чрезвычайных ситуаций подтверждают слова эксперта. Например, там не включают информацию по прорывам высокогорных озер в анализ влияния глобального потепления на ситуацию в стране. Но знают, что рост числа таких случаев идет ежегодно, и предполагают, что это происходит, вероятно, именно в результате изменения климата.

Но брать данные для анализа по таким чрезвычайным ситуациям в МЧС не могут, потому что мониторинг таких происшествий ведется неудовлетворительно.

По словам Таисии Нероновой, проблема изменения климата может быть более серьезной, чем кажется. Дело в том, что в республике недостаточно развита система мониторинга окружающей среды, это касается и водных ресурсов, и выбросов в атмосферу, и других аспектов.

"Из-за отсутствия подробных данных мы не можем в полной мере подготовиться к изменению климата, которое нас может ожидать. Может начаться миграция населения из районов, где будет недостаток воды, продуктов питания. У нас в основном горы, если там не будет воды, выращивать сельхозпродукцию станет невозможно", - отметила Таисия Неронова.

В то же время, отмечает эксперт, государством выделяется недостаточно средств на мониторинг. "Систему нужно восстанавливать. Международные организации и институты больше выделяют не на государственное управление, а, например, на поддержку, реабилитацию систем водоснабжения, канализации, сельскохозяйственной ирригации и другие адаптационные мероприятия", - добавила она.

По данным Азиатского банка развития, из-за изменения климата специалисты ожидают в Кыргызстане потепление. Причем преимущественно зимой, что приведет к таянию ледников и уменьшению количества снега. Кроме того, ожидается, что на северо-западе страны будут выпадать дополнительные осадки.

На основе этих данных специалисты прогнозируют, что общие расходы на адаптацию к изменению климата в Кыргызстане составят $2 миллиарда. При этом по линии Министерства ЧС на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного характера за последние пять лет израсходовано только 2 миллиона 435,9 тысячи сомов. Это значит, что с каждым годом мы будем все сильнее ощущать на себе негативные последствия глобального потепления, а вот оперативно адаптироваться к ним - не успеваем.

Источник - 24.kg