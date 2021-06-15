ГКНБ: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-вице-мэра г.Бишкек по факту незаконного обогащения

Бишкек, "Саясат. kg". В результате чего, активы «А.У.Ш.» и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 100 млн. сомов.
ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в мэрии г.Бишкек и ее структурных подразделениях установлены факты незаконного обогащения при предоставлении представителям отдельных строительных компаний муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов.
Установлено, что экс-вице-мэр г.Бишкек «А.У.Ш.» занимая руководящие должности в мэрии и ее структурных подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, обладая властными полномочиями, оказывал влияние по получению разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями аффилированных с ним субъектов бизнеса.
В результате отмеченных незаконных действий, на близких родственников «А.У.Ш.» и аффилированных с ним лиц было оформлено 7 земельных участков в г.Бишкек и Иссык-Кульской области, 11 офисных помещений и 4 нежилых помещения, 11 квартир и 10 парковочных мест, 2 коттеджа на территории Иссык-Кульской области, а также 5 автомашин представительского класса.
В результате чего, активы «А.У.Ш.» и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 100 млн. сомов.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всего перечня незаконно добытого имущества.
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