ООН: Жители Кыргызстана тратят 70% дохода на еду

По его словам, около 2 млн человек в стране живут в бедности.

Региональный директор продовольственной программы Организации Объединенных Наций Андреа Баньоли сообщил, что живущие в бедности жители Кыргызстана тратят 70% своих доходов на еду.

По его словам, около 2 млн человек в стране живут в бедности.

14 июня представители ООН провели пресс-конференцию, поделились информацией о продовольственной безопасности.

«Царившая на протяжении двух лет пандемия обострила проблему. В мире наблюдается развитие в процессах производства пищи, но этот прогресс ничего не дал тем, кто живет в бедности. Поэтому всем нам нужно работать над тем, чтобы помочь слою населения, живущему в бедности. Согласно продовольственной программе ООН государственные органы, частные лица, гражданское общество должны тесно взаимодействовать», — сказал Баньоли.

Согласно предложению главной штаб-квартиры ООН в Бишкеке в рамках саммита по продовольственной безопасности, который должен пройти в сентябре 2021 года в Нью-Йорке, будет организовано несколько собраний в формате национального диалога. Первое такое мероприятие пройдет в городе Оше 15 июня.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org