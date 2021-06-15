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Подробности Общество Просмотров: 17

В какие страны и города можно улететь из Международного аэропорта «Ош»? Список

Бишкек, "Саясат. kg". На сегодняшний день из Международного аэропорта «Ош» осуществляются чартерные рейсы в Казахстан и Россию. Казахстан Рейс по маршруту Ош-Алматы-Ош осуществляет авиакомпания «Эйр Астана» 1 раз в неделю (по воскресеньям).

Рейс по маршруту Ош-Алматы-Ош осуществляет авиакомпания «TEZ JET» 7 раз в неделю.

Рейс по маршруту Ош-Алматы-Ош осуществляет авиакомпания «Avia Traffic Company» 3 раза в неделю (ср, субб, воскр.).

Рейс по маршруту Ош-Шымкент-Ош осуществляет авиакомпания «TEZ JET» 4 раз в неделю (пон, чтв, сб. и воскр.)

Рейс по маршруту Ош-Шымкент-Ош осуществляет авиакомпания «Avia Traffic Company» 7 раз в неделю. Россия * Рейс по маршруту Москва-Ош-Москва (Шереметьево) осуществляет авиакомпания «Аэрофлот» каждый день. Рейс по маршруту Москва-Ош-Москва (Домодедово) осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 2 раза в неделю (субб. и воскр.).

Рейс по маршруту Москва-Ош-Москва (Домодедово) осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 3 раза в неделю (пон, ср. и пятн.).

Рейс по маршруту Раменское-Ош-Раменское (Жуковский) осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 3 раза в неделю (ср, чтв. и пятн.).

Рейс по маршруту Красноярск-Ош-Красноярск осуществляет авиакомпания «Азимут» 1 раз в неделю (по субботам).

Рейс по маршруту Красноярск-Ош-Красноярск осуществляет авиакомпания «Икар (Pegas Fly)» 1 раз в неделю (по субботам).

Рейс по маршруту Красноярск-Ош-Красноярск осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 1 раз в неделю по средам.

Рейс по маршруту Красноярск-Ош-Красноярск осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по вторникам.

Рейс по маршруту Красноярск-Ош-Красноярск осуществляет авиакомпания «Nordstar Airlines» 1 раз в неделю по четвергам.

Рейс по маршруту Ростов-на-Дону-Ош-Ростов-на-Дону осуществляет авиакомпания «Азимут» 1 раз в неделю (по воскресеньям).

Рейс по маршруту Ростов-на-Дону-Ош-Ростов-на-Дону осуществляет авиакомпания «NordWind Airlines» 1 раз в неделю по пятницам.

Рейс по маршруту Кемерово-Ош-Кемерово осуществляет авиакомпания «Икар (Pegas Fly)» 1 раз в неделю (по понедельникам).

Рейс по маршруту Кемерово-Ош-Кемерово осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 1 раз в неделю по средам.

Рейс по маршруту Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания «Rossiya Airlines» 2 раза в неделю (чтв. и воскр.).

Рейс по маршруту Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 2 раза в неделю (втор. и чтв.).

Рейс по маршруту Санкт-Петербург-Ош-Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по средам.

Рейс по маршруту Нижний Новгород-Ош-Нижний Новгород осуществляет авиакомпания «NordWind Airlines» 1 раз в неделю по воскресеньям.

Рейс по маршруту Нижний Новгород-Ош-Нижний Новгород осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 1 раз в неделю по пятницам.

Рейс по маршруту Уфа-Ош-Уфа осуществляет авиакомпания «NordWind Airlines» 1 раз в неделю по пятницам.

Рейс по маршруту Уфа-Ош-Уфа осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 1 раз в неделю по средам.

Рейс по маршруту Уфа-Ош-Уфа осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по понедельникам.

Рейс по маршруту Минеральные воды-Ош-Минеральные воды осуществляет авиакомпания «NordWind Airlines» 1 раз в неделю по вторникам.

Рейс по маршруту Минеральные воды-Ош-Минеральные воды осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по средам.

Рейс по маршруту Пермь-Ош-Пермь осуществляет авиакомпания «NordWind Airlines» 1 раз в неделю по средам.

Рейс по маршруту Пермь-Ош-Пермь осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по вторникам.

Рейс по маршруту Тюмень-Ош-Тюмень осуществляет авиакомпания «NordWind Airlines» 1 раз в неделю по субботам.

Рейс по маршруту Астрахань-Ош-Астрахань осуществляет авиакомпания «NordWind Airlines» 1 раз в неделю по четвергам.

Рейс по маршруту Астрахань-Ош-Астрахань осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по субботам.

Рейс по маршруту Оренбург-Ош-Оренбург осуществляет авиакомпания «NordWind Airlines» 1 раз в неделю по вторникам.

Рейс по маршруту Краснодар-Ош-Краснодар осуществляет авиакомпания «NordWind Airlines» 1 раз в неделю по пятницам.

Рейс по маршруту Краснодар-Ош-Краснодар осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по воскресеньям.

Рейс по маршруту Новосибирск-Ош-Новосибирск осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 3 раза в неделю (втор, чтв. и субб.).

Рейс по маршруту Иркутск-Ош-Иркутск осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 1 раз в неделю по вторникам.

Рейс по маршруту Самара-Ош-Самара осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 1 раз в неделю по пятницам.

Рейс по маршруту Самара-Ош-Самара осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по вторникам.

Рейс по маршруту Владивосток-Ош-Владивосток осуществляет авиакомпания «S7 Airlines» 1 раз в неделю по субботам.

Рейс по маршруту Воронеж-Ош-Воронеж осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по субботам.

Рейс по маршруту Казань-Ош-Казань осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по воскресеньям.

Рейс по маршруту Адлер-Ош-Адлер осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по четвергам.

Рейс по маршруту Нижневартовск-Ош-Нижневартовск осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по понедельникам.

Рейс по маршруту Екатеринбург-Ош-Екатеринбург осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по понедельникам

Рейс по маршруту Белгород-Ош-Белгород осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по понедельникам.

Рейс по маршруту Челябинск-Ош-Челябинск осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по воскресеньям.

Рейс по маршруту Липецк-Ош-Липецк осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по понедельникам.

Рейс по маршруту Калуга-Ош-Калуга осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 раз в неделю по вторникам. Также выполняются внутренние регулярные рейсы. Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания «TEZ JET» 26 раз в неделю (ежедневно 3-4 рейса).

Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания «Avia Trafic Company» 7 раз в неделю (ежедневно).

Рейс по маршруту Бишкек–Ош-Бишкек осуществляет авиакомпания «Эйр Манас» 15 раз в неделю (ежедневно 1-2 рейса).