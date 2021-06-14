Фермеры Чуйской области выехали в Бишкек на митинг

Фермеры Чуйской области вновь выйдут на митинг из-за проблем с поливной водой.
Как стало известно редакции VB.KG, жители сел Жаны-Жер, Пахта, Манас, Нижний Чуй выехали в столицу с требованием экстренно решить проблемы с дефицитом воды для полива.
Акция протеста назначена примерно на 11 часов и состоится на Старой площади (им. Турдакуна Усубалиева) возле дома правительства.
Напомним, накануне фермеры уже выходили с митинг. Они также провели пресс-конференцию, на которой заявили, что ситуация с поливной водой в Кыргызстане критическая, особенно в Чуйской области. По их подсчетам, из-за проблем с поливной водой 60% посеянного урожая засохнет.
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