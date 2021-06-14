Мэрия готовится к подаче горячей воды бишкекчанам

Мэрия Бишкека готовится к подаче горячей воды горожанам.
Сегодня, 14 июня, редакции Kaktus.media в муниципалитете сообщили, что воду планируют подавать с 17 июня.
Напомним, бишкекчане остаются без горячей воды на месяц, в течение которого проводятся ремонтные и профилактические работы в системах теплоснабжения. В этом году воду отключили 17 мая.
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