Мэрия готовится к подаче горячей воды бишкекчанам

Мэрия Бишкека готовится к подаче горячей воды горожанам.

Сегодня, 14 июня, редакции Kaktus.media в муниципалитете сообщили, что воду планируют подавать с 17 июня.



Напомним, бишкекчане остаются без горячей воды на месяц, в течение которого проводятся ремонтные и профилактические работы в системах теплоснабжения. В этом году воду отключили 17 мая.



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