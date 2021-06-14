Воспитанники детского дома и адвокат о смерти мальчика: Его бил в грудь старшеклассник

Воспитанники детского дома рассказали об избиении Игоря Якунина, умершего в Военно-Антоновском детском доме.

Об этом сегодня, 14 июня, на пресс-конференции сообщил адвокат Кубанычбек Туманов.

По его словам, в регистрации ЕРПП указано, что был обнаружен труп без явных телесных повреждений. Туманов считает, что следствие "проводилось поверхностно, бездействовало, дожидаясь заключения экспертизы". По описанию трупа может быть дано заключение экспертизы "смерть по болезни", и дело можно будет прекратить за отсутствием признаков или состава преступления, считает адвокат.

"Расскажу об обстоятельствах дела со слов воспитанников детского дома. О них стало известно брату покойного Игоря Якунина Богдану. Вечером 1 июня, примерно в 21:00, в детском доме, в спальной комнате, когда отсутствовал воспитатель, 15-летний воспитанник детского дома построил находившихся там пять мальчиков 12-14 лет и стал их обвинять в потере штанов, начал ругать, что они выходят за территорию детского дома, мол, совсем обнаглели, после чего начал их избивать. Для этого он поставил сторожить в коридор одного из мальчиков на случай, если придет воспитатель, чтобы тот предупредил. Далее старшеклассник подозвал Игоря и сказал, что сейчас он с ним быстро закончит воспитательные меры, после чего тот пойдет на замену и будет сторожить, а он продолжит с другими", - рассказал Туманов.



"После этого старшеклассник нанес пять ударов Игорю в область груди. Пятый удар нанес сильный в область сердца и приказал ему идти сторожить воспитателя. После полученных ударов Игорь прошел к двери 2-3 шага и упал. Мальчики подбежали к нему, подняли и положили на кровать. У Игоря начались судороги, он стал задыхаться, слышался хрип, глаза были открыты, и он описался. Испугавшись, мальчики отнесли Игоря к воспитателю. Та стала вызывать скорую помощь, но не могла дозвониться. Тогда она позвонила директору Аскару Масылову и сказала, что Игорю стало плохо, он синеет. Директор приехал примерно в 22:00 и на своей машине отвез Игоря в больницу. Утром 2 июня медработник детского дома сказал детям, что Игорь умер в машине директора", – рассказал адвокат.



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