Call-центр: кыргызстанцы в Нью-Йорке вышли на митинг против Centerra Gold Inc.

Информацию в Call-центр прислал читатель.

По его словам, в Нью-Йорке, возле дома ООН, кыргызстанцы провели акцию протеста против золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. Они требовали привлечь канадскую компанию к ответственности за "уничтожение экологии".

"Более 20 человек собрались возле ООН. Кыргызстанцев не разгоняла полиция, а многие американцы поддерживали их инициативу", - сообщил читатель.





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