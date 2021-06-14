Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 5

Call-центр: кыргызстанцы в Нью-Йорке вышли на митинг против Centerra Gold Inc.

Информацию в Call-центр прислал читатель.

По его словам, в Нью-Йорке, возле дома ООН, кыргызстанцы провели акцию протеста против золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. Они требовали привлечь канадскую компанию к ответственности за "уничтожение экологии".

"Более 20 человек собрались возле ООН. Кыргызстанцев не разгоняла полиция, а многие американцы поддерживали их инициативу", - сообщил читатель.


 

URL: https://kaktus.media/440487

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить