Лепят кирпичи, работают на полях. Почему Кыргызстану не победить детский труд, - А.Бенгард

Один ребенок из четырех в Кыргызстане вовлечен в детский труд.

Наравне со взрослыми они зарабатывают на жизнь с раннего возраста. При этом нередко дети трудятся в опасных и вредных условиях, оказывающих негативное влияние на их здоровье.

Маленькие трудяги

Восьмиклассницы Нурида и Айтурган работают на полях в селе Джаны-Джер Чуйской области уже не первый год. Усталые, но довольные возвращаются они с наступлением сумерек домой. За час работы им платят 85 сомов. В 2021-м расценки подняли на 10 сомов.

"В среднем трудимся по восемь часов в день, получаем около 700 сомов. Работа несложная - полоть и сажать, в основном капусту, иногда перец. Уже привыкли", - не жалуются девочки.



Старший брат Нуриды работает вместе с матерью в швейном цехе, отец - грузчик. Младшая сестренка сидит пока дома. Отец Айтурган - в Москве на заработках, мать - дома с младшим братом. Работают две старшие дочери.

Учителя местной школы с сожалением отмечают, что многие дети из-за работы на полях весной часто пропускают уроки. Особенно проблема усугубилась с переходом на онлайн-обучение. Учащиеся на связь почти не выходят.

В мае Нурида и Айтурган выполняли домашние задания по ночам. Много ли удалось им понять и запомнить из учебной программы после полного рабочего дня на палящем солнце?



Важность качественных знаний для будущего образования подростки осознают еще не до конца. Вряд ли и их родители говорят им об этом. Иначе не отправляли бы работать вместо школьных занятий. Многие, кто живет в бедности, не думает о завтрашнем дне. Заработать бы на сегодняшний ужин.

Нурида и Айтурган заверяют, что работают они не от большой нужды. "Покупаем себе вещи, меняем регулярно смартфоны, ездим на Иссык-Куль отдыхать вместе с бригадой. За сезон зарабатываем больше 50 тысяч сомов, у родителей не просим на свои расходы", - с гордостью говорят школьницы.

Таких, как они, в республике сотни. Батрачат на полях, лепят кирпичи из глины, продают бензин на разлив, собирают вторсырье на базарах.



Что говорят цифры

Единой актуальной статистики в стране сегодня нет. Специалисты опираются на последнее исследование Нацстаткома (MICS) 2018 года.

Согласно ему, в Кыргызстане к детскому труду привлекают 26,7 процента детей в возрасте 5-17 лет.

Большинство работающих (более 90 процентов) заняты в сельском хозяйстве. Еще небольшая часть - в сфере услуг, торговле. Или занимаются попрошайничеством. Самый высокий показатель детского труда - в Нарынской области (40,5 процента), самый низкий - в Бишкеке (7,3 процента) и Оше (6,1 процента).

Кыргызстан ратифицировал конвенции Международной организации труда (МОТ) № 138 о минимальном возрасте для приема на работу и № 182 о наихудших формах детского труда.

Минимальный возраст приема на работу - 16 лет. Однако согласно Трудовому кодексу, дети могут заключать трудовой договор с 14 лет, но с письменного согласия родителей или законных представителей.

Легкий труд, не причиняющий вред здоровью, разрешен в свободное от учебы время. 14-16-летние не могут работать по законодательству больше пяти часов в день. Нормы эти, конечно, не соблюдаются. Трудовые договоры, если и заключаются, то в единичных случаях. Из-за уведомительного характера проверок на предприятиях нарушений практически не находят.

Планы есть, результатов нет

Ранее Генеральная Ассамблея ООН объявила 2021-й международным Годом борьбы с детским трудом. В резолюции подчеркивается, что государства - члены ООН обязуются "предпринять безотлагательные и действенные шаги к искоренению принудительного труда и современного рабства, обеспечению запрета и ликвидации наихудших форм детского труда, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех его проявлениях".

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения и социального развития, в Кыргызстане за I квартал 2021 года в ходе подворного обхода выявлен всего 41 работающий несовершеннолетний и два ребенка, вовлеченные в наихудшие формы труда.



Рассказать подробнее, чем именно занимались эти дети и что подтолкнуло их к этому, в ведомстве не смогли, но заверили, что во всех случаях разработаны индивидуальные планы по защите ребенка, в рамках которых предоставляются социальные услуги в реабилитационных центрах.

Запланированы ли какие-то мероприятия в рамках международного года, в Минздравсоцразвития не ответили. Возможно, их просто нет. Профсоюзам тоже не до детей: у них идет своя борьба.



Координатор программ МОТ в КР Амина Курбанова уверена, что ситуация с детским трудом в республике не улучшилась за последние годы. Напротив, с учетом пандемии коронавируса есть большая вероятность того, что дети стали больше вовлекаться в труд. Ведь многие семьи остались без работы.

Одна из главных причин детского труда - бедность. "От безысходности несовершеннолетние вовлекаются в неприемлемые формы труда, начинают работать раньше, чем положено. Дети, к сожалению, зачастую не в приоритете. Чаще вспоминают о детях мигрантов, которые страдают от семейного насилия, а о трудовой эксплуатации забывают", - отметила Амина Курбанова.

По итогам 2020-го почти треть населения Кыргызстана оказалось бедным. Согласно прогнозам, по итогам 2021-го уровень бедности вырастет еще на 4 процента - до 35 процентов. А значит, положение сотен детей не улучшится.

По словам экспертов, за последние два года, особенно в период пандемии, никто практически не мониторил ситуацию с детским трудом - ни со стороны доноров, ни со стороны правительства. При этом в ноябре 2020-го постановлением правительства КР утвердили перечень работ, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. Начали бы еще его соблюдать.

Тяжелый труд вредит детскому здоровью

Не всю работу, выполняемую детьми, следует считать детским трудом, который подлежит искоренению. Участие детей или подростков в работе, не вредной для здоровья и личного развития или не препятствующей учебе, можно рассматривать как позитивный аспект.

В Кыргызстане труд детей в сельском хозяйстве не рассматривается как отрицательное явление. Хотя нередко он несет в себе большие риски.

По словам завуча кафедры общей гигиены КГМА, кандидата медицинских наук Алмаза Султашева, на детей воздействует очень много вредных факторов - физических, биологических, химических.

"К примеру, в производстве хлопка, риса применяют много пестицидов. Но не всегда работники соблюдают правила безопасности при обработке растений. Тут требуется много ручного труда, и часто семьи вместо наемных рабочих для экономии расходов привлекают детей. Некоторые дети работают на подворьях, ухаживают за животными. Заболеваемость бруцеллезом в таких случаях - обыденное дело", - сказал он.

"Мы сравнивали показатели работающих и неработающих подростков. У первых отмечается отставание в росте, в весе. Регистрируются укусы змей. Когда мы начинали беседовать с родителями, те не видели в проблеме ничего плохого, мол, они работали и живы до сих пор, и дети их поработают, приучатся к труду. Но когда им объяснили негативное влияние тяжелого труда на детский организм, ребят помладше уже стали освобождать от работ", - отметил Алмаз Султашев.

Такие разъяснительные профилактические беседы среди взрослых нужно проводить повсеместно и регулярно. Возможно, тогда процент маленьких кыргызстанцев, с ранних лет вынужденных работать наравне со взрослыми, наконец, начнет снижаться.

Источник - 24.kg