Эдуард Кубатов опроверг информацию о вызове на допрос по делу Кумтора

Эдуард Кубатов состоял в совете директоров Centerra Gold Inc. с 2016 по 2019 годы.

Бывший член совета директоров Centerra Gold Inc. Эдуард Кубатов опроверг сообщения в ряде СМИ о вызове на допрос по делу Кумтора. В комментариях «Азаттыку» он рассказал, что его пригласили в ГКНБ на консультации.

«Идет некорректная информация о том, что я вызван на допрос. Это неправда. 9 июня я был в АКС (Антикоррупционной службе ГКНБ – ред.). Мы говорили обо всем, что касается совета директоров, деятельности «Центерры». Это не уголовное дело, не допрос, это была консультационная встреча, на которой я просто объяснял всю ситуацию вокруг «Центерры»», — сказал Кубатов.

Эдуард Кубатов состоял в совете директоров Centerra Gold Inc. с 2016 по 2019 годы.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и бывший первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

На допрос по делу Кумтора также были вызваны депутат Наталья Никитенко, экс-депутаты Ширин Айтматова и Эльвира Сурабалдиева.



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