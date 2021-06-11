Мама Айзады Канатбековой: Замир был похож на маньяка. Он мне сразу не понравился

В зале суда выступила мама убитой Назгуль Шакенова.

Сегодня, 11 июня, в Первомайском райсуде Бишкека проходит очередное судебное разбирательство по делу о похищении 27-летней Айзады Канатбековой, убитой Замиром Тенизбаевым, с которым она перестала встречаться. После убийства он совершил суицид.



Подсудимыми проходят Сыймык Молдосариев, Токон уулу Кубаныч, Рысбай уулу Ажикабыл, Замирбек Раманкулов и Орузбек Нурумбетов.

В зале суда выступила мама убитой Назгуль Шакенова.

По словам Шакеновой, она неоднократно звонила Айзаде, но у той был отключен телефон. Просила следователя дать им видео с места похищения, но он отказался выдавать записи. Следователь говорил матери девушки, что не нужно переживать, ведь Айзаде уже 27 лет и ей пора замуж.

"Милиционеры звонили нам и просили не переживать, мол, давно пора было замуж. К тому же просили позвонить им, как только приедут сваты на ачуу басар. Дочь моя звонила своей тете Бакуле и говорила, что возвращается из Кара-Балты. Она не могла говорить", - рассказала Шакенова.

Назгуль Шакенова отметила, что разговаривала с дочерью в последний раз пять секунд.

"Ее последние слова были: я еду домой", - сказала она.

Шакенова рассказала, что ее дочь познакомилась с Замиром Тенизбаевым в Интернете.



"Когда она показала мне его фотографии, он мне сразу не понравился. Глаза у него были волчьи, внешне похож был на маньяка. Спустя некоторое время дочь рассказала мне, что я была права и что она больше не общается с ним", - пояснила женщина.

Кроме этого, она рассказала, что руководство милиции врет, сообщая общественности о том, что ее дочь искали чуть ли не сотни милиционеров.

"Муж моей сестры сам ездил на пост "Сосновка", там ему рассказали милиционеры, что не получали никакую ориентировку. В ином случае задержали бы автомобиль", - рассказала Шакенова.



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