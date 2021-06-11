В Сузаке на мужчину завели дело за многоженство

В Сузакском районе милиция расследует уголовное дело в отношении местного жителя, женившегося во второй раз, не разведясь с первой женой.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По информации, следствие ведется по статье «Двоеженство или многоженство» УК КР.

Поясним, в начале июня в соцсетях появилось видео со свадьбы. На кадрах видно, что мужчина женится во второй раз, при этом не разведясь с первой женой. Более того, первая супруга вместе с детьми участвуют в торжественном мероприятии и поздравляют его с новой женой.

«Я желаю счастья сестре, а не сопернице», — говорит первая жена, выступая на свадьбе с пожеланиями.

Многоженство в Кыргызстане уголовное наказуемое деяние. Двоеженство или многоженство наказывается общественными или исправительными работами.

Однако в обществе это распространенная практика.

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