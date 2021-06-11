Турецкий блогер: Глава национальной разведывательной организации Турции отправил в Бишкек 10 сотрудников для похищения Орхана Инанды

Джевхер Гувен уверен, что спецслужбы Кыргызстана не причастны к исчезновению учредителя сети лицеев «Сапат»

Турецкий блогер Джевхер Гувен опубликовал у себя на YouTube-канале видео, в котором рассуждает о похищении в Бишкеке учредителя сети лицеев «Сапат» Орхана Инанды.

По его словам, следующий кандидат в президенты Турции и глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан для поддержания своего рейтинга якобы организовывал спецоперацию по похищению сторонника Фетуллаха Гюлена.

По версии блогера, Фидан собрал из национальной разведывательной организации 10 человек и отправил в Кыргызстан.

— Хакан Фидан планировал сделать все быстро и незаметно, однако информация распространилась в международных СМИ и репутация турецкой службы пострадала как никогда, — отметил Гувен.

По прилету в Кыргызстан сотрудники турецкой спецслужбы якобы арендовали три разных дома и машины. Они выследили Орхана Инанды и договорились с кыргызстанской мафией о его похищении, после чего вернулись обратно. В Кыргызстан прилетел спецборт из Турции, на котором должны были вывести Инанды из страны.

— Вечером мафиози похитили Орхана Инанды и передали в посольство Турции, — рассказывает он. — Однако после похищения его семья понимает, что произошло неладное, и сразу пишет заявление в УВД. Таким образом посольство не успевает посадить Орхана в самолет. Событие разрослось, и кыргызские СМИ накинулись на происшествие, поскольку Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана. Фидан это не просчитал. Заявление жены Орхана Инанды о том, что ее мужа держат в посольстве и заставляют отказаться от кыргызского гражданства, стало разлетаться и появлялось на площадках международных СМИ. Хакан Фидан запаниковал, и чтобы не причинить вред своей репутации, через своего журналиста в издании Сабах опубликовал новость, в которой говорится, мол, Орхана Инанды похитили сотрудники ГКНБ Кыргызстана. Однако зачем ГКНБ Кыргызстана похищать своего гражданина и передавать его посольству Турции?

Источник: VESTI.KG