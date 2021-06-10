На С.Жапарова одели мантию почетного турецкого профессора Университета экономики и технологий

Садыр Жапаров стал почетным профессором Университета экономики и технологий
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в Анкаре (Турция) посетил и ознакомился с деятельностью Союза торговых и промышленных палат и бирж Турецкой Республики (ТОББ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во время посещения учреждения президенту присвоили звание "Почетный профессор" Университета экономики и технологий ТОББ. Президент ТОББ и председатель попечительского совета Рифат Хисарджиклыоглу, вручая Садыру Жапарову диплом и мантию почетного профессора, отметил, что между Турцией и Кыргызстаном всегда будут дружественные двусторонние отношения.
Садыр Жапаров поблагодарил университет за оказанное уважение, отметив, что для него это большая честь.
"После торжественной церемонии состоялась онлайн-трансляция посадки дерева от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова на территории Университета экономики и технологий ТОББ рядом с деревом, которое ранее посадил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - говорится в сообщении.
Источник - 24.kg
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