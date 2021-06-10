Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 13

Дастан Бекешев предупредил, что может вспыхнуть большой конфликт, если не решить проблему воды

Бишкек, "Саясат. kg". В стране ощущается дефицит воды.    

 В стране ощущается дефицит воды. Об этом депутат Дастан Бекешов сообщил на заседании парламента.

Он отметил, что проблема нехватки поливной воды в селах и городах приводит к многочисленным стычкам.

«То, что деревья и поля остаются без воды – это большая проблема. Поэтому нужно принять решительные меры в этом направлении», – сказал депутат.

 

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org 

 
 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить