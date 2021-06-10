Дастан Бекешев предупредил, что может вспыхнуть большой конфликт, если не решить проблему воды

Бишкек, "Саясат. kg". В стране ощущается дефицит воды.

В стране ощущается дефицит воды. Об этом депутат Дастан Бекешов сообщил на заседании парламента.

Он отметил, что проблема нехватки поливной воды в селах и городах приводит к многочисленным стычкам.

«То, что деревья и поля остаются без воды – это большая проблема. Поэтому нужно принять решительные меры в этом направлении», – сказал депутат.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org



