Узбекско-кыргызский фонд будет успешен?

Это мы к тому, что в Кыргызстане уже работает Российско-Кыргызский фонд развития.
Как оказалось, если страна экономически слаба, в ней создаются различные совместные финансовые фонды. Это мы к тому, что в Кыргызстане уже работает Российско-Кыргызский фонд развития. Судя по тому, что мы знаем, упомянутый фонд дает низкопроцентные кредиты крупным бизнесменам и богачам, не слышали, чтобы фонд развивал малый и средний бизнес.
Теперь будет создан Узбекско-Кыргызский фонд. Депутаты профильного комитета Жогорку Кенеша поддержали решение о создании фонда. Пока неизвестно, каким будет уставной капитал фонда, какие отрасли будут финансироваться, кто может воспользоваться этими средствами.
Главное, чтобы этот фонд не повторил участь Кыргызско-Германского или Кыргызско-Казахского фондов. Помнится, в нашу страну не поступил ни один доллар с Кыргызско-Германского фонда, хотя уставной капитал там составлял 1 млрд долларов, а Кыргызско-Казахский фонд с капиталом в 100 млн долларов выделил только 30 млн долларов.
Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 09.06.2021 / стр. 5, gezitter. org
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