Почему водители маршруток не дождались повышения оплаты за проезд?

Маршруточники говорили: «Будем стоять ДАКАНСА»

Как будто внешних врагов не хватало, так еще на прошлой неделе, 2 июня водители микроавтобусов Бишкека устроили забастовку, оставив без транспорта горожан в летнюю жару. Конечно, муниципальные автобусы и троллейбусы продолжили работу, возили горожан. К сожалению, такой вид транспорта не ездил в новостройки, тяжелее всего пришлось пожилым людям и женщинам с маленькими детьми.

Кыргызский народ умеет сплотиться перед лицом внешнего врага, оказывать помощь друг другу. На этот раз частные компании, государственные органы и граждане с личным авто бесплатно возили граждан, сделали доброе дело.

Маршруточники, которые говорили: «Мы не выйдем на работу, если проезд не поднимут с 10 до 20 сомов», «Будем стоять ДАКАНСА», — в итоге не сдержали «мужское слово», 7 июня вышли на линии и возили за 10 сомов.

Поговаривают, это было связано с тем, что власть приковало свое внимание пограничной проблеме на Чон-Алае и не было времени на требования водителей.

По словам водителей, они готовы подождать до сентября, дают властям время на реакцию. Сообщается, что некоторые бастовавшие маршрутники продолжили свою работу под наблюдением милиции, отдельные самостоятельно установили тариф в 15 сомов.

По всей видимости, в какой-то степени маршрутников напугало то, что мэрия Бишкека заключила с Узбекистаном соглашение о поставке японских автобусов ISUZU на газе до 1 июля.

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 09.06.2021 / стр. 2, gezitter. org