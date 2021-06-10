С 18 июня начнет курсировать сезонный поезд Бишкек — Балыкчи, сообщает пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
Поезд будет курсировать с пятницы по воскресенье.
Поезд отправляется со станции «Бишкек-1» в 7:00, прибывает на станцию «Рыбачье» в 11:59. Обратно отправляется от станции «Рыбачье» в эти же сутки в 17:15 и прибывает на станцию «Бишкек-1» в 22:03.
Стоимость проезда от станции «Бишкек-1» до станции «Рыбачье» для детей до 5 лет – бесплатно (из расчета один ребенок на одного взрослого пассажира), с 5 до 10 лет – 34 сома, с 10 лет и старше – 69 сомов.
«В целях соблюдения противоковидных ограничений, посадка и проезд пассажиров допускается только в масках и желательно в перчатках. Передвижение пассажиров между вагонами в составе поезда запрещено», — отметили в ГП.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонным номерам: (312) 92-68-40, (312) 92-68-54.
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