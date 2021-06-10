Изменены правила въезда в Кыргызстан

Об этом сообщили в Департаменте туризма при Минэкономики и финансов КР.
Утверждены Алгоритмы действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении граждан КР, иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих госграницу Кыргызстана, также лиц, совершающих поездки на внутренних авиалиниях. Об этом сообщили в Департаменте туризма при Минэкономики и финансов КР.
По данным ведомства, в соответствии с Алгоритмами, граждане, включая туристов и лиц без гражданства, соблюдают действующие санитарные нормы и правила на территории КР.
При прибытии на территорию КР при себе необходимо иметь:
отрицательные результаты ПЦР-теста, срок которых не превышает 72 часа с момента отбора проб анализа,
или документ, удостоверяющий получение вакцины против коронавируса COVID-19 (в бумажном или цифровом формате).
Отмечается, что детей от 5 лет, в целях их безопасности, родители также обеспечивают вышеуказанными медицинскими документами.
«Документ, удостоверяющий получение прививки от COVID-19, применяется в случае признания КР в установленном законом порядке или на взаимных принципах», — говорится в сообщении.
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