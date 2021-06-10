Депутат обвинил председателя Нацбанка в защите интересов сомнительной компании

На заседании Жогорку Кенеша он заявил, что Абдыгулов тормозит развитие финансового сектора страны.



Депутат Самат Ибраев обвинил председателя Национального банка КР Толкунбека Абдыгулова в защите интересов сомнительной финансовой компании. На заседании Жогорку Кенеша он заявил, что Абдыгулов тормозит развитие финансового сектора страны.

«Толкунбек Абдыгулов дает добро работе сомнительной финансовой компании «Байдала», зарегистрированной 4 июня 2021 года в качестве оператора электронных денег «Кошелек.kz». Это компания из Казахстана. Я обратился к специалистам, чтобы они ее оценили. У компании сайт совсем пустой и не работает. Абдыгулов отчаянно сражается за недопущение на рынок финтехкомпаний и дает добро таким отсталым компаниям. Мы направили в Нацбанк 45 вопросов, из них 15 под грифом секретности. Просим Нацбанк до 11 июня ответить на вопросы», — сказал Самат Ибраев.

Он попросил коллег отложить рассмотрение отчета Нацбанка на более поздний срок — пока «не разберутся с Абдыгуловым».



Ссылка: https://24.kg/vlast/197117/