По «делу о Кумторе» задержаны Нарымбаев и Баатырбеков, Молдошева отпущена под подписку о невыезде

Данияр Нарымбаев с 2012 по 2015 годы возглавлял аппарат главы государства, когда президентом был Алмазбек Атамбаев.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) КР задержал еще нескольких бывших высокопоставленных чиновников в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

Как сообщает пресс-центр ведомства, «по результатам проведенных следственных действий и на основании полученных в ходе досудебного производства доказательств» 9 июня уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 319 («Коррупция») Уголовного кодекса КР, было вручено бывшему полномочному представителю президента Алмазбека Атамбаева в Жогорку Кенеше Данияру Нарымбаеву, а также экс-депутату парламента Алмазбеку Баатырбекову.

«В этот же день Первомайским районным судом города Бишкека в отношении указанных лиц была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия», – отметили в ГКНБ.

Также стало известно, что аналогичное уведомление о подозрении в совершении такого же преступления было вручено бывшему полномочному представителю правительства в Жогорку Кенеше Динаре Молдошевой. «Но с учетом семейного положения и наличия несовершеннолетних детей в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – заключили в спецслужбе.

Напомним, Данияр Нарымбаев с 2012 по 2015 годы возглавлял аппарат главы государства, когда президентом был Алмазбек Атамбаев. А Алмазбек Баатырбеков является депутатом двух созывов Жогорку Кенеша. С 2010 по 2012 годы он был председателем парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности, а с 2013 по 2015 годы руководил комитетом по обороне и безопасности. В 2020 году успел поработать первым вице-премьер-министром.

Динара Молдошева была депутатом Жогорку Кенеша, затем полпредом кабмина в парламенте. С 2018 года возглавляет Госслужбу интеллектуальной собственности.

По «делу о Кумторе» ранее были задержаны действующие депутаты Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев, а также бывший премьер-министр Омурбек Бабанов. Все они заключены под стражу на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 319 («Коррупция») Уголовного кодекса КР.

В рамках этого расследования на допросы также вызывались бывшие премьер-министры КР Темир Сариев и Игорь Чудинов, экс-депутат Максат Сабиров и депутат Рыскелди Момбеков. Из-за тайны следствия деталей беседы со следователем они не раскрывают.

Азаттык