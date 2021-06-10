Данияр Нарымбаев и Алмазбек Баатырбеков вызваны на допрос в ГКНБ

В спецслужбе подтвердили эту информацию.
Экс-глава аппарата президента Данияр Нарымбаев и бывший депутат Алмазбек Баатырбеков вызваны на допрос в Госкомитет национальной безопасности по «делу о Кумторе».
В спецслужбе подтвердили эту информацию.
Напомним, Данияр Нарымбаев с 2012 по 2015 годы возглавлял аппарат главы государства, когда президентом был Алмазбек Атамбаев.
Алмазбек Баатырбеков является депутатом двух созывов Жогорку Кенеша. С 2010 по 2012 годы он был председателем парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности, а с 2013 по 2015 годы руководил комитетом по обороне и безопасности. В 2020 году успел поработать первым вице-премьер-министром.
По «делу о Кумторе» ранее были задержаны действующие депутаты Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев, а также бывший премьер-министр Омурбек Бабанов. Все они заключены под стражу на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 319 («Коррупция») Уголовного кодекса КР.
Как отметили в ГКНБ, все задержанные подозреваются в совершении коррупции при реализации проекта «Кумтор». Но что именно они сделали и в какие годы, ведомство не уточняет.
Как сообщал адвокат Исхака Пирматова, его подзащитного обвиняют в том, что в 2012 году он не поддержал проект постановления о национализации Кумтора за авторством на тот момент депутата Садыра Жапарова, а тогдашний спикер Асылбек Жээнбеков договорился с депутатами, чтобы те не поддерживали документ, и дал поручение подготовить другой проект.
По «делу о Кумторе» на допросы также вызывались бывшие премьер-министры КР Темир Сариев и Игорь Чудинов, экс-депутат Максат Сабиров и депутат Рыскелди Момбеков. Из-за тайны следствия деталей беседы со следователем они не раскрывают.
Азаттык
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