Данияр Нарымбаев и Алмазбек Баатырбеков вызваны на допрос в ГКНБ

В спецслужбе подтвердили эту информацию.

Экс-глава аппарата президента Данияр Нарымбаев и бывший депутат Алмазбек Баатырбеков вызваны на допрос в Госкомитет национальной безопасности по «делу о Кумторе».

В спецслужбе подтвердили эту информацию.

Напомним, Данияр Нарымбаев с 2012 по 2015 годы возглавлял аппарат главы государства, когда президентом был Алмазбек Атамбаев.

Алмазбек Баатырбеков является депутатом двух созывов Жогорку Кенеша. С 2010 по 2012 годы он был председателем парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности, а с 2013 по 2015 годы руководил комитетом по обороне и безопасности. В 2020 году успел поработать первым вице-премьер-министром.

По «делу о Кумторе» ранее были задержаны действующие депутаты Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев, а также бывший премьер-министр Омурбек Бабанов. Все они заключены под стражу на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 319 («Коррупция») Уголовного кодекса КР.

Как отметили в ГКНБ, все задержанные подозреваются в совершении коррупции при реализации проекта «Кумтор». Но что именно они сделали и в какие годы, ведомство не уточняет.

Как сообщал адвокат Исхака Пирматова, его подзащитного обвиняют в том, что в 2012 году он не поддержал проект постановления о национализации Кумтора за авторством на тот момент депутата Садыра Жапарова, а тогдашний спикер Асылбек Жээнбеков договорился с депутатами, чтобы те не поддерживали документ, и дал поручение подготовить другой проект.

По «делу о Кумторе» на допросы также вызывались бывшие премьер-министры КР Темир Сариев и Игорь Чудинов, экс-депутат Максат Сабиров и депутат Рыскелди Момбеков. Из-за тайны следствия деталей беседы со следователем они не раскрывают.

Азаттык