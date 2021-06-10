Иса Омуркулов сбежал?

Иса Омуркулов передал лидерство коллеге Омурбеку Бакирову, выехал за границу на лечение.

Политик, известный среди общественности как «лиса», лидер фракции СДПК в Жогорку Кенеше Иса Омуркулов передал лидерство коллеге Омурбеку Бакирову, выехал за границу на лечение.

Общественность же восприняла лечение как отговорку, так как он сбежал за границу, так как вполне мог оказаться за решеткой. «Без ветра не колышется трава». Есть все основания так думать. Потому что дурных дел у Исы Омуркулова хватает. Было возбуждено уголовное дело по незаконной продаже земель, когда он был мэром города Бишкека, но от тюрьмы уберег тогдашний друг Алмазбек Атамбаев. Но сегодня никто его не защитит. Если будет возбуждено уголовное дело, то он окажется в тюрьме и будет вынужден вернуть награбленное. По всей видимости, господин Иса не планировал «отрыгивать». Иначе просто вернул бы наворованное, не покидая страну, уберег бы себя.

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 09.06.2021 / стр. 5, перевод: gezitter.org



