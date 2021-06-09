Будет ли наказан Жениш Разаков, подозревающийся в передаче баткенских земель таджикам?

На прошлой неделе президент Садыр Жапаров побывал в Баткене, выслушал жалобы местного населения.
Обратившиеся в один голос злились на Жениша Разакова, отметив, что он передал баткенские земли таджикам, запугивал тех, кто выступал против. Говорят, именно из-за этого молодца постоянно возникали конфликты. Садыр Жапаров пообещал рассмотреть соответствующие документы и дать оценку действиям Жениша Разакова. Будет ли наказан настоящий виновник? Напомним, при предыдущих властях Разаков был начальником УВД Баткенской области, губернатором, вице-премьер-министром. Если бы власти проверили спорные участки с таджиками, наказала его, то это стало бы уроком для других чиновников.
Источник: газета «Азия news» №22 от 03.06.2021 / стр. 5, gezitter.org
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