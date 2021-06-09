Исчезновение Орхана Инанды. Экс-глава «Сапата» встречался с Мелисом Турганбаевым

Пропавший экс-руководитель школы «Сапат» Орхан Инанды, по предварительным данным, в день исчезновения встречался с бывшим главой ГСИН Мелисом Турганбаевым.

Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.



По ее словам, Орхан Инанды 31 мая пил кофе с бывшим чиновником в кофейне «Адриано», расположенной около своего дома.

«Известно, что разговор длился больше часа. О чем шла речь, мы не знаем. Орхан Инанды и Мелис Турганбаев встретились 31 мая примерно в 20.30 в кофейне. Мне также не известно, связывалась ли милиция с Турганбаевым, поскольку это является тайной следствия», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, что, по некоторым данным, Мелис Турганбаев находится за пределами Кыргызстана.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. С тех пор о нем ничего не известно.

Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Глава государства поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело.

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.



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